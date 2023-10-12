Бензин подешевел в Калужской области

За последние семь дней в Калужской области снизилась стоимость бензина и дизельного топлива. Данные за 2-9 октября в четверг опубликовал Калугастат.

Литр бензина АИ-92 подешевел на 1,6% - до 49,6 рубля.

Цена дизельного топлива и АИ-95 уменьшилась на 1,4% - до 61,23 и 53,7 рубля.

Литр бензина АИ-98 стал стоить меньше на 0,1% - 66,6 рубля.