В Калуге мужчина облил серной кислотой машину бывшей жены

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, который облил машину своей бывшей жены серной кислотой. В пятницу, 12 октября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, мужчина затаил обиду на бывшую супругу, облил кузов ее машины серной кислотой, а в бензобак засыпал сахар.

Ущерб оценили в 220 тысяч рублей. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.