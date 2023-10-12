В Калужской области камеры зафиксировали 1,8 миллиона нарушений на дорогах

С начала 2023 года в Калужской области более 1,8 миллиона нарушений было зафиксировано камерами на дорогах. Такую статистику 12 октября опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.

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