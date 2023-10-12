Улицу Платова перекрыли в Калуге

В четверг, 12 октября, в Калуге перекрыли проезд по улице Платова в районе пересечения с Грабцевским шоссе. Об этом сообщили в городской управе.

Поезд запрещен из-за проведения ремонтных работ.

Освободить дорогу обещают к 19:00.