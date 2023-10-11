В Калуге запретят остановку грузовиков на улице Гвардейской

На улице Гвардейской в Калуге введут запрет на остановку грузовиков. Такое решение 10 октября принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

До конца года там планируется установить знаки «Остановка запрещена» с табличками «Грузовой транспорт» и «Работает эвакуатор».

- Запрет остановки и стоянки будет введен на улице Гвардейской от дома 21 до дома 14 (четная сторона) и от дома 1 до дома 14 (нечетная сторона), - рассказали нам в городской управе.

Схема установки знаков.