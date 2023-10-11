В Калуге водителей знаками предупредят об узкой дороге

В Калуге появятся новые дорожные знаки на проезде между улицей Подвойского и 2-м Красноармейским переулком. Такое решение принято 10 октября на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Там поставят знаки «Преимущество встречного движения» и «Сужение дороги».

- Данные знаки упорядочат движение по данному участку дороги и сделают его более безопасным, - прокомментировали в управлении городского хозяйства.