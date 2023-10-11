В Калуге пустят общественный транспорт на набережную Яченского водохранилища

На набережной Яченского водохранилища в Калуге обустроят две остановки общественного транспорта, сообщили 10 октября по итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

Одна появится у сквера Волкова, вторая – у базы по гребному спорту.

Когда остановки будут готовы, власти займутся вопросом пуска общественного транспорта на набережную. Пока не уточняется, будет этой новый маршрут или изменят какой-то из существующих.