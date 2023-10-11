В Калуге ликвидируют часть платных парковочных мест на улице Кирова

В Калуге на перекрестках улицы Кирова с улицами Московской, Рылеева и Плеханова уберут часть платных парковочных мест. Такое решение 10 октября приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Это сделано, чтобы освободить правую полосу для движения.

- Теперь автолюбителям будет удобнее и безопаснее пресекать оживленные перекрестки, - сообщили в управлении городского хозяйства.