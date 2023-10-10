В Калуге все маршрутки на Правый берег заменят большими автобусами

Как мы уже рассказывали, с 1 декабря на маршруте №26 «Городской рынок – Улица Серафима Туликова» в Калуге вместо маршруток начнут работать автобусы большой и средней вместимости.

Также с зимы новые автобусы поедут по маршрутам №25 и №76, рассказал 10 октября городской депутат Яков Казацкий.

По его словам, с 1 февраля красные автобусы появятся еще на четырех маршрутах.

- И финал реформы ожидается 1 апреля 2024 года, когда на всех правобережных маршрутах будут ходить автобусы средней и большой вместимости, - заявил Казацкий.