Калужских водителей предупредили о тяжелых условиях на дорогах

В ночь на среду в Калужской области ожидается морозная погода. Температура воздуха может опуститься до -4 градусов. На дорогах вероятна гололедица. В связи с этим свои рекомендации водителям опубликовало управление ГИБДД по Калужской области.

Автомобилистов призывают быть внимательными и осторожными. Нужно избегать резкого торможения, соблюдать скоростной режим, притормаживать на поворотах.

Водителей просят всегда включать фары, а в условиях недостаточной видимости снижать скорость.

- Выезжайте заранее, поскольку в неблагоприятные погодные условия скорость автомобильного потока в среднем составляет 40-50 км/ч, - говорится в комментарии ГИБДД.

Пешеходов также просят использовать светоотражающие элементы и носить одежду яркого цвета.