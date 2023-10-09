В Калуге на 26 маршрут пустят 12 новых автобусов

В понедельник, 9 октября, на еженедельной планерке городского головы Дмитрия Денисова обсуждали 26 маршрут. Сейчас многие жители областного центра недовольны расписанием, а на маршрутку выстраиваются целые очереди.

На планерке стало известно, что с 1 декабря муниципальное предприятие УКТ возьмет данный маршрут под свой контроль. Ожидается, что на проблемном маршруте появятся 12 новых автобусов вместимостью 77 человек.



Заместитель городского головы Александр Шпиренко отметил, что в данный момент там работают 8 маршруток.