В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 54 693 нарушения

За неделю, с 29 сентября по 6 октября, в Калужской области камеры зафиксировали 54 693 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 37 997 раз.

10 579 водителей нарушили правила проезда перекрестков.

3406 человек не пристегнулись ремнем безопасности.

1233 водителя выезжали на встречную полосу в запрещенном месте.

645 калужан не пропустили пешеходов.

536 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

297 водителей попали под камеру во время движения по обочине.