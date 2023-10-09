Ремонт двух дорог завершился в Калужской области

В Сухиничском районе завершился ремонт двух участков областных дорог. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Работы велись на дорогах Козельск - Сухиничи - М-3 «Украина» - Богдановы Колодези на участке в 4,1 километра, а также на дороге Богдановы Колодези-Алешинка на 600 метрах.

Там заменили водопропускные трубы, восстановили водоотводные канавы, уплотнили грунты земляного полотна, ликвидировали пучинообразования. Уложен новый асфальт и обустроены обочины.

Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».