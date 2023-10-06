С улиц Калуги уберут паркоматы

На этой неделе в Калуге перестали работать паркоматы на улице Суворова. Это произошло из-за санкций Евросоюза в отношении России.

Менять их не будут. Как рассказала нам 6 октября руководитель Службы единого заказа управления городского хозяйства Татьяна Арен, в Калуге постепенно будут отказываться от паркоматов.

При этом платить за парковку все равно нужно будет. Но для этого водители будут использовать альтернативные способы – СМС, мобильные приложения или сайт.

Татьяна Арен пояснила, что отказ от паркоматов не будет одномоментным. Их постепенно будут убирать в следующем году.

По ее словам, уже сейчас паркоматы – это не самый популярный способ оплаты парковки в Калуге.