Калужских водителей попросили не выезжать на дороги на летней резине из-за гололедицы

В ночь на субботу, 7 октября, в Калужской области из-за резкого похолодания на дороге может образоваться гололедица. Об этом предупредили в городской управе со ссылкой на данные управления городского хозяйства и ГИБДД.

Водителям порекомендовали не выезжать на дороги на машинах с летней резиной.

Дневная температура воздуха на выходных ожидается в районе +5 градусов.