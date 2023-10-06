У жителя Калужской области конфисковали автомобиль за пьяную езду

В Ульяновском районе вынесли приговор мужчине, который повторно попался пьяным за рулем. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Виновника приговорили к году и 9 месяцам принудительных работ.

Кроме того, в доход государства конфискован его легковой автомобиль «Рено».