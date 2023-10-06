Губернатор Калужской области рассказал о снижении цен на бензин

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы России по Калужской области Дмитрием Каретиным.

Одна из тем, которую они обсуждали – рост цен на автомобильное топливо.

- Рост цен на бензин и ДТ - один из острых и обсуждаемых вопросов в стране, - заявил 6 октября Шапша. - Мы смогли удержать ситуацию, значительно затормозив этот процесс. С самого начала развития ситуации на топливном рынке приняли меры. Важно, что мы не допустили дефицита топлива, особенно в разгар уборочной страды. В Калужской области по итогам прошлой недели цены на топливо снизились, причем темпы снижения у нас выше, чем в среднем по стране.

По словам главы региона, совместно с УФАС решаются и другие вопросы по контролю конкурентной среды.

- Правительство РФ провело мониторинг взаимодействия и бизнеса в регионах. У нас по большинству направлений высокие показатели, - отметил губернатор. - В том числе по подключению к энергоресурсам. Но есть позиции, которые требуют доработки. Для жителей, бизнеса это чувствительная тема. С Дмитрием Каретиным обсудили дальнейшие шаги.