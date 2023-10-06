В Калуге улицу Огарева отремонтируют за 50,8 миллиона рублей

В Калуге ремонт улицы Огарева обойдется в 50,8 миллиона рублей. Результаты определения подрядчика 5 октября опубликовали на сайте Госзакупок.

В ходе торгов начальная цена снизилась на 13 миллионов рублей.

До 1 июля следующего года на Огарева должны будут заменить асфальт, установив «плавающие» люки.

Когда именно начнутся работы, пока не уточняется. Контракт с подрядчиком будет подписан в ближайшие дни.

Напомним, коммунальщики недавно завершили на Огарева замену коммуникаций.