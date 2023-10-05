В Калуге отремонтировали дорогу в Турынино

В Калуге в микрорайоне Турынино на Тарусском проезде завершились ремонтные работы, сообщили в четверг, 5 октября, в управлении городского хозяйства.

- В этом микрорайоне сеть ливневой канализации отсутствует, в связи с чем, после обильных дождей по улице Советской происходил размыв прикромочной части дороги, - рассказали дорожники. - Провели восстановительные работы: участок от Тарусского проезда до дома № 172 по улице Советской заасфальтировали, установили прикромочные лотки, прочистили кюветы.

Также восстановлен тротуар в районе дома №15 по улице Ждамировской.