МРЭО ГИБДД возобновили работу после технического сбоя

С его последствиями уже удалось справится.

В четверг, 5 октября, МРЭО ГИБДД заработали в обычном режиме, рассказали в калужской полиции.

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