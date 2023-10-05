В Калуге у байкера конфисковали мотоцикл за пьяную езду

В Калуге 39-летней мужчина дважды попался пьяным, когда ехал на мотоцикле. Во втором случае он устроил ДТП на улице Терепецкое Кольцо, сообщили в четверг, 5 октября, в прокуратуре Калужской области.

По уголовной статье виновника приговорили к 300 часам обязательных работ. За руль ему нельзя садиться в течение трех лет.

Также в доход государства конфискован мотоцикл «Ямаха».