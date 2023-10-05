Цены на автомобильное топливо снизились в Калужской области

В Калужской области за неделю, с 25 сентября по 2 октября, зафиксировано небольшое снижение цен на автомобильное топливо. Такие данные в четверг опубликовал Калугастат.

Дизельное топливо подешевело на 0,9% - до 62,14 за литр.

Бензин АИ-95 также подешевел на 0,9% - до 54,51 рубля.

Цена АИ-92 упала на 0,7% - до 50,43 рубля.

Стоимость АИ-98 не изменилась – 66,69 рубля.