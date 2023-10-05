Жители Калуги выстроились в огромную очередь на маршрутку №26

Утром в четверг, 5 октября, в официальной правобережной группе в ВК опубликовали фото очереди на маршрутку №26.

Местные жители говорят, что ситуация ухудшилась с начала сентября:

- Почему резко уменьшилось количество машин на маршруте в час пик в утренние часы? Если раньше они вереницей стояли на конечной с утра с интервалом движения 7-10 минут, то сейчас время ожидания увеличилось до 20 минут, постоянная очередь из 30 и более человек, ожидающая маршрутку. Всем не удается сесть, часть остается на улице.

Ранее в городской управе Калуги заявляли, что оптимизация 26 маршрута начнется 1 декабря.