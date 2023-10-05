В Калуге перекроют улицу Рылеева

С 23:00 пятницы, 6 октября, до 5:00 субботы, 7 октября, в Калуге будет перекрыта улица Рылеева в районе дома №36, сообщили в городской управе.

Ночью там будут ремонтировать теплосети.

Проехать нельзя будет на участке между улицами Суворова и Кирова. Для объезда можно использовать улицу Герцена.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда и парковки.