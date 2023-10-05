Улицу Октябрьскую в Калуге перекроют 7 октября

В субботу, 7 октября, в Калуге будет закрыт проезд по улице Октябрьской в районе дома №10. Об этом рассказали в городской управе.

Проехать нельзя будет с 9:00 до 16:00. Для объезда водителей просят использовать улицы Циолковского, Большевиков и Добровольского.

Перекрытие связано с ремонтом кабельной линии.