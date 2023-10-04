В Калужской области собираются создавать инфраструктуру для электромобилей

В Калужской области собираются усилить работу по созданию инфраструктуры для электромобилей. Об этом в среду, 4 октября, по итогам встречи с представителями деловых кругов в Торгово-промышленной палате заявил губернатор Владислав Шапша.

Сейчас в Калуге около 200 электрокаров.

- Рядом столичный регион, где число электрокаров стремительно растет, - прокомментировал Шапша. - Поручил своему заму Владимиру Попову организовать совещание по этой теме.

По его словам, в этой сфере уже есть проект кооперации двух региональных компаний.

- Есть сложности, будем разбираться, что мешает, - заявил губернатор.