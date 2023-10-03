Ускорение поездов между Калугой и Москвой пообещали к 2030 году

Главный архитектор Калуги Алексей Комов во вторник, 3 октября, опубликовал схему развития Центрального транспортного узла к 2030 году.

- Интервал движения поездов уменьшится от 2 до 6 раз, - заявил Комов.

Также он заверил, что в шесть раз снизится время ожидания поезда.