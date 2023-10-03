На подъезде к Калуге арестовали семь машин

Во вторник, 3 октября, управление ФССП по Калужской области рассказало о результатах рейда, который приставы провели вместе с сотрудниками ГИБДД в микрорайоне Анненки.

С помощью комплекса «Дорожный пристав» в потоке машин выявляли водителей, у которых есть какие-либо долги.

У семи калужан машины арестовали. Это «Порше 924», «Дэу Матиз», «Рено Логан», «Ситроен С3», «Ленд-Ровер», «Тойота Королла» и «Пежо 107».

- Их владельцы имели самые различные задолженности – от алиментов до кредитов и многочисленных штрафов, - пояснили приставы. - Теперь собственникам иномарок в установленный законом срок необходимо рассчитаться с долгами, в противном случае их имущество будет передано на торги и реализовано в счет погашения задолженностей.