В Калуге паркоматы перестали работать из-за санкций Евросоюза

В Калуге отключились паркоматы на улице Суворова. Об этом во вторник, 3 октября, сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства.

Компания-производитель парковочного оборудования уведомила о прекращении поддержки программного обеспечения.

- Санкции Европейского союза против России усиливаются в последние несколько месяцев. Отныне эти санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией. Нам жаль прекращать эти хорошие деловые отношения, но в нынешних условиях мы больше не можем поддерживать их, – цитируют текст уведомления в Службе единого заказа.

Сейчас городская управа решает, что с этим делать. А водителей просят оплачивать парковку на улице Суворова другими способами – через СМС, мобильные приложения, банкоматы или в личном кабинете на сайте парковочного пространства. Делать бесплатной парковку пока власти не собираются.