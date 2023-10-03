В Калуге устроят круговое движение на перекрестке улиц Баумана и Пушкина

В Калуге вскоре изменится схема движения на перекрестке улиц Баумана и Пушкина. Подробности в понедельник, 2 октября, сообщили на планерке в городской управе.

Вокруг стелы «Город воинской доблести» организуют круговое движение.

Также памятник огородят, чтобы защитить от машин. Напомним, в начале сентября новую стелу уже успели повредить.