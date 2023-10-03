В Людиново изменилась схема движения

В городе Людиново Калужской области со вторника, 2 октября, сменилась схема движения на улице Урицкого. Об этом сообщили в районной администрации.

- В соответствии с проектом организации дорожного движения в Людиново данная дорога является главной! – говорится в заявлении чиновников.

Водителей просят соблюдать требования знаков.