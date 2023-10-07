В Калуге не могут найти деньги, чтобы сделать улицу Достоевского двухсторонней

В Калуге уже пять лет обсуждается вопрос введения двухстороннего движения на улице Достоевского, однако сроки реализации власти пока назвать не могут.

- Мы рассматриваем возможность расширения ул. Достоевского (от ул. Плеханова до ул. Московской) с организацией там двустороннего движения, но пока, к сожалению, бюджетные средства на эти мероприятия отсутствуют, - заявили на днях в городской управе.

Чиновники обещают «обязательно вернуться к рассмотрению этого вопроса в ближайшие годы».