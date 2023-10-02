В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 52 805 нарушений

За неделю, с 22 по 28 сентября, в Калужской области камеры зафиксировали 52 805 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 34 830 раз.

10 845 водителей нарушили правила проезда перекрестков.

4582 человека не пристегнулись ремнем безопасности.

887 водителей выезжали на встречную полосу в запрещенном месте.

638 калужан не пропустили пешеходов.

572 автомобилиста припарковались в запрещенном месте.

451 водитель попали под камеру во время движения по обочине.