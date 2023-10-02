Стало известно, какие машины будут собирать на бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге

В понедельник, 2 октября, телеграм-канал «Русский автомобиль» сообщил, что на заводе АГР в Калуге (так теперь называется бывший «Фольксваген») подписали контракт на сборку 120 штук Chery Tiggo 7 Pro Max.

- Это отверточная сборка с непонятной (скорее всего – нулевой) перспективой пролонгации, - говорится в сообщении канала. - Поскольку подписание соглашения задержалось, то первые машины калужской сборки появятся только в конце декабря.

Официальные комментарии на этот счет пока не появлялись.

Ранее, напомним, глава Минпромторга России Денис Мантуров и губернатор Калужской области Владислав Шапша заявляли, что работа калужского завода возобновится до конца года.

Внедорожник Chery Tiggo 7 Pro Max на сайте китайского производителя продается по цене от 2,6 миллиона рублей.