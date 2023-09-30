Схема движения на подъезде к Калуге изменится с 1 октября

С 1 октября в Калуге изменится схема движения на пересечении подъезда от трассы М3 «Украина» и улицы Резванской.

При движении со стороны города будет запрещен поворот налево на Резванскую. Попасть туда можно будет через развязку с Южным обходом, рассказали в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».

Как пояснили дорожники, левый поворот запрещают из-за большого количества аварий на этом перекрестке. За последние три года было 23 ДТП с 16 пострадавшими.

Также на этом участке максимальная разрешенная скорость снижена до 50 км/ч.