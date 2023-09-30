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Запуск поездов «Ласточка» между Калугой и Москвой прокомментировали в Минтрасе

Дмитрий Ивьев , Фото: РЖД.
Опубликовано: 30.09.2023 15:19 0 209
Запуск поездов «Ласточка» между Калугой и Москвой прокомментировали в Минтрасе

На этой неделе вновь обсуждалась тема продления наземного метро Москвы до Калуги. В столичной мэрии подтвердили, что проект действительно может быть реализован, но сроки не называются. В то же время один из наших читателей заметил, что лучше бы из Москвы пустили скоростные поезда «Ласточка».

Это предложение прокомментировали в министерстве транспорта Калужской области:

- Вопрос о курсировании «Ласточек» прорабатывался со специалистами Центральной пригородной пассажирской компании и РЖД, - пояснили в Минтрансе. - Существующие технические условия не позволяют увеличить скорость и сократить время движения пригородных поездов. «Ласточка» не предусмотрена для перевозки большого количества пассажиров и в этом показателе значительно уступает «Экспрессу». Учитывая значительную стоимость «Ласточек» и практически нулевой выигрыш по скорости и времени движения, замена «Экспрессов» на «Ласточки» не планируется. К сожалению, уменьшение тарифов также не планируется.

Дмитрий Ивьев , Фото: РЖД.
Опубликовано: 30.09.2023 15:19 0 209
Тэги: транспорт железная дорога
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