В Калуге заявили о реформах на двух автобусных маршрутах

Мы уже рассказывали подробно о проблемах с общественным транспортом на Правом берегу. Ранее на переполненные маршрутки калужане также жаловались в соцсетях. На эти публикации на днях отреагировали в городской управе.

Там, в частности, заявили, что на маршруте №29 могут вскоре исчезнуть маленькие маршрутки.

- С 1 апреля планируется, что весь транспорт маршрута 29 будет средней и большой вместимости. По 18 маршруту также планируется пуск автобусов, - говорится в ответе городской управы.

Также, по информации городской управы, с 1 декабря планируется оптимизация маршрута № 26. Будет пересмотрено количество транспорта, его вместимость и расписание.

- Руководителю транспортной организации, обслуживающей маршрут 26, указано усилить контроль расписания, в том числе и в выходные, - заявили в администрации.