В Калуге отложили открытие важного перекрестка на объезде Синих мостов

Перекресток улицы Тарутинской и 2-го Городского проезда в Калуге планировалось открыть для движения еще в конце августа, однако работы там не завершены до сих пор. На днях ситуацию прокомментировали в городской управе:

- При перекладке инженерных коммуникаций на этом участке обнаружено множество ранее неучтенных сетей, из-за этого сроки открытия перекрестка затягиваются, к сожалению, точные сроки пока сказать не можем.

Напомним, после перекрытия Синих мостов поток автомобилей пустили в объезд через частный сектор – улицы Луговую, 8 Марта, Северную. Местные жители опасаются, что скоро может выпасть снег, и движение там вовсе застопорится.