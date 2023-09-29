В Калуге провели ямочный ремонт на двух улицах

За последнюю неделю в Калуге провели ямочный ремонт на улице Луговой и в переулке Строительном. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили в управлении городского хозяйства.

С начала года ямочный ремонт выполнен на 12 тысячах кв. м.

В ближайших планах горуправы на ямочный ремонт значатся улицы Родниковая, переулок Малый, проезд от улицы Дорожной до дома №32 и улица Турынинские Дворики.