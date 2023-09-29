Ремонт еще одной дороги завершился в Калужской области

В Тарусском районе рабочая комиссия осмотрела шестикилометровый участок на дороге Таруса-Лопатино-Барятино-Роща, ремонт которого проходил нынешним летом. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

- Сейчас там уложены два слоя асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, восстановлены водопропускные сооружения, заездные карманы, посадочные площадки и автопавильоны, - пояснили в Минтрансе. - Установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка.

Однако не обошлось без замечаний. Подрядчику поручили дополнительно укрепить обочины, откосы и кюветы, а также очистить полосы отвода от строительного мусора.