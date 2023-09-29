В Калуге ищут очевидцев двух ДТП

В пятницу, 29 сентября, в Калуге объявили о поисках очевидцев двух ДТП, в которых пострадали пешеходы.

27 июля примерно в 22:00 на переходе через дамбу Яченского водохранилища у сквера Волкова сбили 23-летнего мужчину. С места аварии автомобилист скрылся.

9 сентября в 13:00 в районе дома №230 на улице Московской некий водитель сбил 39-летнюю женщину и уехал.

Свидетелей просят обращаться в ГИБДД: ул. Телевизионная, 3а, кабинет 16 или по телефонам 547-534, 547-888.