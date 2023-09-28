Что сейчас творится на месте реконструкции Синих мостов в Калуге

В Калуге продолжаются работы по реконструкции путепровода Синие мосты. В четверг, 28 сентября, о текущей ситуации рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

- Второй пролет путепровода практически демонтировали, - заявил он. - Рабочие расчищают площадку после демонтажа нескольких гаражей и автосервиса. На этом месте будет проходить важнейшая будущая трасса переустройства питьевого водопровода.

По словам чиновника, на финальной стадии находится переустройство ливневой канализации, бытовой канализации и газопровода в рамках первого этапа.

- Вместе с этим специалисты переустраивают сети связи и сигнализации, воздушную линию, питающую контактную сеть, обустраивают временные опоры для монтажа контактной сети, - пояснил Денисов. - Все это в будущем позволит осуществлять безопасное движение поездов.