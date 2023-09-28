Цены на бензин снизились в Калужской области

За последнюю неделю, с 18 по 25 сентября, в Калужской области наблюдается некоторое снижение цен на автомобильное топливо. Статистику в четверг опубликовал Калугастат.

Бензин АИ-92 подешевел на 0,2% - до 50,8 рубля за литр.

Стоимость бензина АИ-95 снизилась на 0,4% - до 55,04 рубля.

Дизельное топливо подешевело на 0,6% - до 62,73 рубля.

А вот литр бензина АИ-98 подорожал на 0,5% - до 66,68 рубля.