В Калуге назвали сроки ремонта улицы Огарева

Масштабный ремонт улицы Огарева в Калуге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирован на 2024 год. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщили в городской управе.

Напомним, нынешним летом там начали менять коммуникации.

Когда теплосеть завершит работы и освободит участок, асфальт на Огарева обещают временно подлатать на зиму.