В Калуге положили первый слой асфальта на улице Мельничной

В Калуге на улице Мельничной, которая в этом году попала в нацпроект «Безопасные качественные дороги», уложили выравнивающий слой асфальта. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщили в городской управе.

Сейчас дорожники делают «плавающие» люки.

Как пояснил накануне на планерке в горуправе начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко, основанием для упора у таких люков является не бетонная конструкция колодца, а дорожное полотно. Это позволяет снизить нагрузку на колодец.