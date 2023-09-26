В Калужской области отремонтировали дороги к мемориалам и памятникам

В нынешнем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории Калужской области отремонтированы участки дорог, ведущие к мемориалам и памятникам воинам, погибшим в Великую Отечественную войну. Об этом сообщили 26 сентября в правительстве региона.

В Перемышльском районе отремонтировано более четырех километров дороги М-3 «Украина» - Перемышль-Борищево до мемориала героям-землякам.

В Куйбышевском районе завершен ремонт дороги к мемориалу «Безымянная высота».

В Ферзиковском районе приведены в нормативное состояние три километра дороги Ферзиково – Сугоново, по которой можно доехать до парка Победы и мемориалу дважды Героя Советского Союза, летчику-истребителю А.Т. Карпову.

Продолжается ремонт трасс в Бабынинском, Боровском, Тарусском, Сухиничском и Ферзиковском районах, которые также ведут к воинским захоронениям, мемориалам и памятникам.

Новый асфальт положат к мемориалам в селе Пятницкое в Бабынинском районе, в деревне Тимашово Боровского района, в селе Роща Тарусского района, к братской могиле в селе Богдановы Колодези Сухиничского района.

В Калуге отремонтирована улица Складская, ведущая к Памятнику воинам-заводчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и улица Гвардейская - к монументу «Слава павшим Героям 1941-1945».