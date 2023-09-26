В Калуге перекрыли улицу Дзержинского

Во вторник, 26 сентября, в Калуге начались ремонтные работы на теплосетях у дома №17 по улице Дзержинского. Из-за этого введены ограничения для автомобилистов, сообщили в городской управе.

Временно закрыт участок улицы Дзержинского между улицами Рылеева и Плеханова.

Завершить ремонт обещают 29 сентября.

Пока водителей просят использовать для объезда улицы Достоевского и Георгиевскую.