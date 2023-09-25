В Калужской области восстановили движение по перекрытой ранее дороге

В понедельник, 25 сентября, в Калужской области открыли для транспорта дорогу между Детчино и трассой А130, которая проходит через деревни Машкино и Станки. Об этом сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

Минтранс опубликовал фото с места проведения работ.

Напомним, движение было закрыто в связи с ремонтом водопропускного сооружения. Все работы выполнены.

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