Продление метро до Калужской области подтвердили в мэрии Москвы

В начале осени президент России Владимир Путин пообещал продлить московское метро до Калуги. А в понедельник, 25 сентября, этот вопрос прокомментировал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подтвердил, что Московские центральные диаметры могут продлить за пределы Московской области.

- Эту программу мы готовили совместно с Минтрансом, РЖД и правительством Московской области, - приводит слова Лискутова агентство «РИА Новости». - Правительство должно принять решение о реализации этой программы.

Возможные сроки реализации проекта пока не называются.

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