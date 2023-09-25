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В правительстве объяснили рост цен на бензин на калужских заправках

Дмитрий Ивьев , Фото: Николай Владимиров.
Опубликовано: 25.09.2023 15:36 3 758
В правительстве объяснили рост цен на бензин на калужских заправках

На прошлой неделе жители Калужской области жаловались на рост цен на бензин и дизельное топливо. В понедельник, 25 сентября, ситуацию прокомментировал региональный министр конкурентной политики Николай Владимиров.

- Рост цен на нефтепродукты в Калужской области начался в августе и связан с ростом цен на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, - заявил Владимиров. - Биржа – основной рыночной механизм ценообразования на топливо внутри страны. Рост цен на бирже показывает недостаточность свободного предложения нефтепродуктов для удовлетворения внутреннего спроса.

По его словам, чтобы исправить эту ситуацию, правительством России принято решение ограничить экспорт бензина и дизтоплива. 

- Такая мера позволит увеличить объем нефтепродуктов для внутреннего потребления и остановить рост цен, - заверил калужский министр. - В настоящее время на АЗС области бензин и дизтопливо есть, запасы АО «Калуганефтепродукт» стабильны.

Владимиров попросил калужан сообщать в Федеральную антимонопольную службу об отсутствии топлива на конкретных заправках.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Николай Владимиров.
Опубликовано: 25.09.2023 15:36 3 758
Тэги: авто калужская область
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